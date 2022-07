Unfall in Owen

1 Der Rennradfahrer versuchte zwar, dem Kleintransporter auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Am Dienstagvormittag wurde in Owen (Kreis Esslingen) ein 43-jähriger Rennradfahrer durch einen Unfall verletzt. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte ihn offenbar übersehen.















Ein Rennradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag in der Beurener Straße in Owen ereignet hat, mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen zehn Uhr wollte ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter von der Braike nach links in die Beurener Straße einbiegen. Dabei übersah er der Polizei zufolge einen von links auf der Beurener Straße heranfahrenden 43-jährigen Rennradfahrer. Dieser versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern und stürzte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätz