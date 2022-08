Unfall in Owen

5 Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Beurener Straße gesperrt werden. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Am Mittwochabend ist eine 34-jährige Motorradfahrerin in Owen (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.















Link kopiert

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin ist es am Mittwochabend auf der Beurener Straße in Owen gekommen. Gegen 18 Uhr war die 34-Jährige dort unterwegs, als sie der Polizei zufolge aus noch ungeklärter Ursache bremste und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie stürzte und rutschte mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 30-jährige Autofahrer hatte zwar noch versucht zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Beurener Straße gesperrt

Die Motorradfahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Autofahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Auto und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz, weshalb die Beurener Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden musste. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.