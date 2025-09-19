Unfall in Owen: Medizinischer Notfall während der Fahrt – 59-Jähriger stirbt

1 Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/David Breidert

In Owen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag ein 59-Jähriger trotz Reanimationsmaßnahmen verstorben. Er war wegen medizinischer Ursache von der Straße abgekommen.











﻿ Ein 59-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Owen (Kreis Esslingen) sein Leben verloren. Der Mann war gegen 10.45 Uhr mit einem Mercedes in der Beurener Straße unterwegs, berichtet die Polizei.

Auf Höhe der Einmündung der Straße Braike kam er dann wegen eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast.

Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und eilten sofort zu dem Fahrer. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Auch Rettungskräfte begannen mit Reanimationsmaßnahmen, doch der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Am Mercedes entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro.