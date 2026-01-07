Unfall in Owen: Medizinischer Notfall beim Rückwärtsfahren – Schaden an drei Fahrzeugen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand

Bei einem Unfall in Owen (Kreis Esslingen) sind am Dienstag mehrere Tausend Euro an Schaden entstanden. Ein Auto musste abgeschleppt werden.











Link kopiert

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz des katholischen Gemeindehauses im Rebweg in Owen (Kreis Esslingen) sind am Dienstag drei Fahrzeuge beschädigt worden, ein VW Golf musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei war wohl eine medizinische Ursache der Auslöser des Unfalls.

Demnach fuhr eine 70-Jährige gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz rückwärts um auszuparken und übersah dabei aus medizinischen Gründen zwei andere geparkte Autos. Ein Golf wurde bei der Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere tausend Euro.