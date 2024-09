Unfall in Owen: 34-Jähriger rammt geparktes Auto und Blumenbeet unter Drogeneinfluss

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 34-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei beschlagnahmte am Mittwochabend den Führerschein eines 34-Jährigen, der in Owen (Kreis Esslingen) einen Unfall mit beträchtlichem Schaden verursacht haben soll.











Am Mittwochabend ist in Owen im Kreis Esslingen ein 34-Jähriger mit seinem Auto von der Spur abgekommen und gegen ein in Beton gefasstes Blumenbeet gekracht. Zudem beschädigte er ein geparktes Auto so stark, dass es abgeschleppt werden musste, berichtet die Polizei.

Der Mann fuhr gegen 20.20 Uhr auf der Beurener Straße in Richtung Fabrikstraße. Kurz vor der Einmündung kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und fuhr ungebremst gegen einen geparkten Mazda und ein in Waschbetonplatten gefasstes Blumenbeet.

Der Fahrer erlitt augenscheinlich keine schwereren Verletzungen, stand aber offenbar unter Drogeneinfluss, wie die Beamten bei der Unfallaufnahme bemerkten. Ein Test bestätigte den Verdacht vorläufig. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 12.000 Euro, der Schaden an dem Blumenkübel kann noch nicht genauer beziffert werden.