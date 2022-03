Kirchheimer Erfindung Für Pizzakartons gibt es jetzt eigene Müllbehälter

Auf und neben Mülleimern stapeln sich in vielen Innenstädten leere Pizzakartons. In Kirchheim/Teck will man dem Problem auf ungewöhnliche Weise Herr werden: Schüler einer Berufsschule haben spezielle Sammelbehälter gebaut. Wir zeigen, wie sie aussehen.