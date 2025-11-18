Unfall in Owen: 15-Jähriger rennt auf die Straße und wird angefahren

1 Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Jan Huebner

In Owen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein 15-Jähriger von einem Auto erfasst worden. Der Jugendliche war bei stockendem Verkehr offenbar unvermittelt auf die Straße gelaufen.











﻿ Bei der Kollision im einem Auto ist am Montag in Owen (Kreis Esslingen) ein 15-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet wurde er dabei verletzt, wie schwer ist noch nicht bekannt.

Den Angaben zufolge war der Jugendlich gegen 7.30 Uhr in der Kirchheimer Straße im stockenden Verkehr plötzlich über die Straße gerannt. Ein 73-Jährige konnte ihren Mercedes dann trotz des stockenden Verkehrs nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ihn.

Der 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht, wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst unklar.