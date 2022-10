Unfall in Ostfildern

1 Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Zwei Autos stoßen am Montagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) zusammen. Dabei werden die Fahrerinnen beider Fahrzeuge leicht verletzt.















Link kopiert

Zwei Personen sind durch einen Unfall am Montagnachmittag in Ostfildern-Ruit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 37-Jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr von der Kronenstraße nach links in die Stuttgarter Straße ab, worauf es zu einem Zusammenstoß mit dem aus dieser Richtung kommenden Wagen einer 35-Jährigen kam.

18.000 Euro Schaden nach Kollision

Beide Frauen zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.