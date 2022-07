Zwei Mädchen in Bus gestürzt

Unfall in Ostfildern

1 Eines der Mädchen musste infolge des Sturzes in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

In einem Bus sind am Mittwochnachmittag in Ostfildern-Scharnhausen (Kreis Esslingen) zwei Mädchen nach einer Vollbremsung gestürzt. Weshalb der Busfahrer gebremst hat, ist bislang unklar.















Nach einer Vollbremsung mit einem Linienbus sind am Mittwochvormittag in Ostfildern-Scharnhausen zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren verletzt worden.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Bus gegen 11.30 Uhr in der Nellinger Straße unterwegs, als der 61-jährige Busfahrer aus bislang ungeklärtem Anlass so stark abgebremste haben soll, dass mehrere Fahrgäste stürzten und die beiden Mädchen verletzt wurden. Die Elfjährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.