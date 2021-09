1 Beide beteiligten Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Am Montagmorgen sind in Nellingen (Kreis Esslingen) zwei Fahrzeuge im Bereich einer Kreuzung zusammengestoßen. Es entstand ein beträchtlicher Schaden, verletzt wurde niemand.















Ostfildern - Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Nellingen (Kreis Esslingen) mussten beide beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Eine 21-Jährige war laut Polizei gegen 8.15 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. In die Kreuzung mit der Rinnenbachstraße fuhr sie bei gelbem Blinklicht der dortigen Ampelanlage ein und kollidierte mit dem Skoda Octavia einer 36-Jährigen, die von der Parksiedlung in Richtung Nellingen fuhr. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.