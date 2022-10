1 Sowohl die Fußgängerin als auch der Fahrradfahrer werden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Ein Fahrradfahrer und eine Fußgängerin sind in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) am Mittwoch an einem Fußgängerweg in einen Unfall verwickelt. Beide geben an, Grün gehabt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen am Fußgängerüberweg an der Einmündung Kirchheimer Straße / Scharnhauser Straße in Ostfildern-Ruit ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 32-Jähriger gegen 8.55 Uhr mit seinem Rennrad auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs. An einem durch eine Ampel geregelten Fußgängerüberweg stieß er mit einer 23 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Beide Beteiligte mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Weil sowohl die Fußgängerin als auch der Radfahrer angaben, jeweils bei Grün die jeweilige Ampel passiert zu haben, sucht das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 nach Zeugen, die insbesondere hierzu Angaben machen können.