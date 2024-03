Unfall in Ostfildern: Stau auf dem Körschtalviadukt

1 Ein Unfall ist auf dem Körschtalviadukt geschehen (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Beim Spurwechsel auf dem Körschtalviadukt bei Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein folgenschwerer Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Transporter geschehen. Er hatte einen kilometerlangen Stau im morgendlichen Berufsverkehr zur Folge.











Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstag auf dem Körschtalviadukt ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war ein 28-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Lastwagen auf der L 1202 von Neuhausen kommend in Richtung Denkendorf unterwegs, als es aufgrund eines Fahrstreifenwechsels zur Kollision mit einem Transporters eines 46-Jährigen kam.

Hoher Schaden und Kilometer lange Staus

In der Folge habe sich der Transporter vor dem Lkw eingedreht und sei quer zur Fahrtrichtung noch mehrere Meter weit geschoben worden. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, habe der 46-Jährige leichte Verletzungen erlitten, die von der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens vor Ort behandelt werden konnten.

Der Transporter, an dem ein Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro entstanden war, war den Angaben zufolge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden am Lkw auf etwa 13000 Euro. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme sei die Landesstraße bis etwa 9.45 Uhr gesperrt werden, was zu kilometerlangen Rückstaus in beide Fahrtrichtungen geführt habe.