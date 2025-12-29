Unfall in Ostfildern: Senior kommt von Straße ab – Hoher Schaden an vier Fahrzeugen

Senior kommt von Straße ab – Hoher Schaden an vier Fahrzeugen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Sonntag hoher Schaden entstanden. Aus unklaren Gründen kam ein 77-Jähriger von der Straße ab.











﻿ Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Sonntag hoher Schaden entstanden. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt, nachdem ein 77-Jähriger von der Straße abgekommen war, berichtet die Polizei.

Demnach war der Mann kurz nach 15.30 Uhr Auf der Niemöllerstraße in Richtung Parksiedlung nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Opel gefahren.

Durch die Wucht der Kollision wurde dieser auf einen davor geparkten Renault Transporter geschoben, dieser wiederum auf einen Audi. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt, der BMW des Unfallverursachers sogar so schwer, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.