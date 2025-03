Unfall in Ostfildern-Ruit: Lastwagen nimmt Pkw die Vorfahrt – drei Verletzte bei Zusammenstoß

Unfall in Ostfildern-Ruit

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei Verletzten und brachte sie in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag in Ostfildern einem Auto die Vorfahrt genommen. Die drei Insassen des Pkw wurden allesamt leicht verletzt, zudem entstand hoher Schaden.











Ein Unfall in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagmorgen drei Verletzte gefordert. Gegen 8.20 Uhr war laut Polizei ein 58-jähriger Lastwagenfahrer auf der Verlängerung des Stockhäuser Wegs unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Rossert übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot und prallte mit dem Auto zusammen.

Der 51-jährige Autofahrer sowie seine 54 und 42 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.