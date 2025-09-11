Unfall in Ostfildern: Radfahrerin stürzt im Scharnhauser Park mit Kind – beide in Klinik

1 Beide Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) haben sich am Mittwochmorgen eine 41-Jährige und ein 4-jähriges Kind verletzt. Die Frau war mit dem Fahrrad gestürzt.











﻿ Im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen)ist am Mittwochmorgen ein eine 41 Jahre alte Frau schwer mit dem Fahrrad gestürzt. Bei dem Unfall wurde nach Angaben der Polizei auch ein Kind verletzt, das im Kindersitz mitgehfaren war.

Der Sturz assierte gegen 8 Uhr auf der Gerhard-Koch-Straße. Die Radfahrerin hat dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste, auch das Kind wurde vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau wollte den Angaben zufolge von der Straße auf den Gehweg wechseln, als sie mit dem Rad am Bordstein abrutschte. Dabei kam sie zu Fall und stürzte gemeinsam mit dem Kind zu Boden.