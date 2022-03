1 Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine 76-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) bei einem Sturz leicht verletzt.















Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist eine 76-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 76 Jahre alte Frau gegen 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Hölderlinstraße unterwegs und fuhr in Richtung Goethestraße. Als sie an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete ein 54-jähriger Fahrer die Autotüre. Dabei kam die 76-Jährige zu Fall und stürzte auf die Straße. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.