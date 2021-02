Unfall in Ostfildern

Ein 39-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrradfahrer zur Untersuchung in eine Klinik.

Gegen 14.20 Uhr bog ein 31-Jähriger mit seinem Pkw von der Kirchheimer Straße nach rechts in die Otto-Vatter-Straße ab. Hierbei erfasste er den entgegenkommenden 39-Jährigen, der mit seinem Rennrad den linksseitigen Fahrradweg benutzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Untersuchung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 1.000 Euro