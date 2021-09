1 Wie stark der Pedelec-Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Bei einem Verkehrsunfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein Pedelec-Fahrer mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Pedelec-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ostfildern - Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ostfildern-Nellingen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz vor 14:30 Uhr von der Ortsmitte kommend auf dem Radweg in der Esslinger Straße unterwegs. Beim Überqueren der Durchgangsstraße in Richtung Ludwig-Jahn-Straße kollidierte er mit einem Linienbus.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.