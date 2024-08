Unfall in Ostfildern: Mofafahrerin schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Mofafahrerin schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Unfall in Ostfildern

1 Die Verletzte musste in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: Heideprim//Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Ostfildern wurde am Mittwoch eine 47-Jährige schwer verletzt. Sie musste vom Notarzt versorgt werden. Danach brachte ein Helikopter die Verletzte ins Krankenhaus.











Bei einem Unfall in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch eine 47-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik geflogen, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Die Frau wollte den Angaben zufolge gegen 16.50 Uhr von der Forststraße auf die Kirchheimer Straße fahren. Den bisherigen Informationen zufolge verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Mofa und stürzte. Ein hinzugerufener Notarzt versorgte die Frau an der Unfallstelle, danach wurde sie von einem Helikopter in eine Klinik transportiert. Zur Zeit der Unfalls war ein 74-jähriger Autofahrer auf der vorfahrtsberechtigten Kirchheimer Straße unterwegs. Die Polizei ermittelt noch, ob es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam.