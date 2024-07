Unfall in Ostfildern: Mofa-Fahrer fährt nach Zusammenstoß mit verletzte Fahrradfahrerin davon

Unfall in Ostfildern

1 Der Unfall passierte den Angaben nach auf einem Fahrradweg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jonas Walzberg

Eine 43-jährige Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall auf einem Radweg in Ostfildern (Kreis Esslingen) verletzt worden. Zwei andere am Unfall beteiligte Personen auf einem Mofa sollen einfach weitergefahren sein.











Bei einem Zusammenstoß von einem Mofa und einem Fahrrad ist am Dienstag eine 43-Jährige verletzt worden. Sie war nach Angaben der Polizei auf einem Fahrradweg zwischen Parksiedlung und Nellingen unterwegs.

Dort kollidierte sie dann gegen 19.30 Uhr mit dem Mofa. Sie stürzte und wurde verletzt, sodass der Rettungsdienst sie zu Untersuchungen in eine Klinik brachte. Die beiden jungen Männer auf dem Mofa waren in Richtung Nellingen weiter gefahren, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Daher ermittelt die Polizei nun insbesondere zur Identität des Fahrers. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 150 Euro.