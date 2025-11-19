Unfall in Ostfildern: Mit Traktor umgekippt – zwei Personen eingeklemmt

1 Der Traktor kam vom Feldweg ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO/epd

Traktorunfall in Ostfildern: Zwei Personen werden eingeklemmt, nachdem das Fahrzeug von der Straße abkommt. Wie es dazu kam und welche Folgen der Unfall hat.











Link kopiert

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr sind Rettungskräfte zu einem umgekippten Traktor in Ostfildern (Kreis Esslingen) ausgerückt. Bei dem Unfall wurden ersten Erkenntnissen nach zwei Personen verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 40-Jähriger mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine auf einem Feldweg an der Einmündung der K 1269 in die L 1204 unterwegs und geriet in ein angrenzendes Flurstück.

Beifahrer erleidet Verletzungen

Wie die Polizei berichtet, kippte das Fahrzeug daraufhin in der geneigten Grünfläche unterhalb der Landesstraße nach links um. Der Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer wurden zwischenzeitlich im Schlepper eingeklemmt, konnten sich mit Hilfe eines Zeugen jedoch befreien.

Wie bislang bekannt ist, erlitt der 32-Jährige dabei Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Schlepper konnte mit Hilfe eines Krans aufgerichtet werden.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zeitweise nur einspurig befahrbar.