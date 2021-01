Park Consul Hotel Esslingen Vier-Sterne-Haus stellt seinen Betrieb ein

Ende Oktober wurde der Insolvenzantrag gestellt, Management und Personal blickten noch optimistisch in die Zukunft. Nun musste das Park Consul Hotel in Esslingen seine Pforten schließen. Die Vier-Sterne-Unterkunft in der Nähe des Neckar Forums hat seinen Betrieb zum 31. Dezember eingestellt.