Unfall in Ostfildern: Kind und Radfahrer stoßen zusammen – beide verletzt

Ein zehnjähriger Junge rennt am Donnerstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) zwischen zwei Autos auf die Straße und wird von einem Radfahrer erfasst. Beide stürzen und ziehen sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst bringt den Radfahrer ins Krankenhaus.











Ein zehn Jahre altes Kind und und ein 57-jähriger Radfahrer sind am Donnerstag in der Otto-Schuster-Straße in Ostfildern (Kreis Esslingen) zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, rannte der Junge gegen 15.15 Uhr im Stadtteil Nellingen zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße.

Daraufhin wurde er von dem 57-Jährigen, der auf einem Pedelec unterwegs war, erfasst. Beide Beteiligten stürzten zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Zehnjährige wurde leicht verletzt. Er benötigte nach Angaben der Polizei jedoch keine ärztliche Versorgung.