Unfall in Ostfildern: Kind auf Fahrrad von Auto erfasst – Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen des Vorfalls (Symbolfoto).

Nach einem Unfall in Ostfildern sucht die Polizei Zeugen. Beim Verlassen eines Parkplatzes soll eine Frau ein Kind mit dem Auto erfasst haben. Sie erkundigte sich kurz nach dessen Wohlergehen, bevor sie davon fuhr.











Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall im Justinus-Kerner-Weg in Ostfildern (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden. Am Dienstag gegen 18.25 Uhr hat eine Frau beim Ausparken einen Jungen auf dem Gehweg übersehen, berichtet die Polizei. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad, als es zur Kollision kam. Nach dem Unfall schaute die Frau kurz nach dem Jungen, fuhr dann aber ohne Austausch der Personalien und ohne die Eltern zu verständigen davon. Die Polizei Filderstadt wurde erst später am Abend über den Unfall informiert. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Der gesuchte Pkw ist ein hellbrauner Mercedes Van. Hinweise zum Unfall oder zur Fahrerin nimmt die Polizei in Filderstadt unter Telefon 07 11 / 70 91 3 entgegen.