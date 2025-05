Unfall in Ostfildern: Junge und Frau stoßen mit Rädern zusammen – 59-Jährige in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV

Am Dienstag kam es in Nellingen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Frau und einem Schüler. Die Frau musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden.











Eine 59 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmorgen bei einem Fahrradunfall in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Ludwig-Jahn-Straße auf Höhe des Hallenbads, berichtet die Polizei.

Demnach war die Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs, ein Zwölfjähriger fuhr auf seinem Rad in die entgegengesetzte Richtung. Beide wichen laut Polizei dann gleichzeitig Fußgängern aus und stießen dabei zusammen.

Die Frau verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Schüler erlitt nur leichte Verletzungen und konnte direkt vor Ort medizinisch versorgt werden.