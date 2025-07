Unfall in Ostfildern: Fußgängerin an Kreisverkehr von Auto angefahren

1 Die Fußgängerin lief gerade über einen Zebrastreifen, als sie von dem Auto angefahren wurde. (Symbolfoto) Foto: Christoph Soeder/dpa

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist eine 31 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte die Frau übersehen und angefahren.











Link kopiert

Am Dienstagabend hat ein Auto in Ostfildern eine 31 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19.45 Uhr in der Stuttgarter Straße. Demnach fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Ortsausgang. Nach dem Kreisverkehr mit der Horbstraße erfasste sie die Fußgängerin, die gerade dabei was, den Zebrastreifen von links nach rechts zu überqueren.

Die Frau stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach wurde sie leicht verletzt.