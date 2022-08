1 Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Am Donnerstagmorgen wurde ein 42-jähriger Mann in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit schweren Verletzungen von Passanten entdeckt. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar.















Link kopiert

Mit schweren Verletzungen ist ein 42-Jähriger am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Zeugen entdeckten laut Polizeiangaben den am Boden liegen Schwerverletzten gegen 7.10 Uhr auf einem Radweg in Verlängerung der Körschtalstraße. Offenbar war der Mann zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.