1 Der 82-jährige Radler wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Offenbar wegen eines Fahrfehlers ist ein Fahrradfahrer am Montagmorgen in Ostfildern (Kreis Esslingen) gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.















Link kopiert

Leichte Verletzungen hat ein 82-jähriger Radfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagmorgen bei einem Fahrradsturz in Ostfildern erlitten. Der Mann war mit seinem Trekkingrad gegen 9.20 Uhr im Bereich der Einmündung Talwiesenweg / Weiherhagstraße unterwegs, als er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers stürzte und sich dabei am Kopf verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.