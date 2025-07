Unfall in Ostfildern: Fahrerin verwechselt Pedale – 17.000 Euro Schaden

Unfall in Ostfildern

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Dienstag beträchtlicher Schaden entstanden. Eine Frau hatte Gas- und Bremspedal verwechselt.











Eine 51 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochvormittag in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht. Gegen 10.15 Uhr war die Frau mit ihrem Mercedes C-Klasse auf dem Dahlienweg in Richtung Im Holder unterwegs, als sie vor einer Einmündung offenbar das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, berichtet die Polizei.

Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst gegen einen geparkten Suzuki-Motorroller sowie einen Toyota Yaris.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf einen davor abgestellten VW Polo geschoben. Insgesamt entstand an den vier Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Alle beschädigten Fahrzeuge waren ordnungsgemäß geparkt.