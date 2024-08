Unfall in Ostfildern: E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

1 Der E-Bike-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: imago/Silas Stein

Ein E-Bike-Fahrer zieht sich am Freitagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Was über den Vorfall bekannt ist.











Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 1269 in Ostfildern (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wollte der 40-Jährige gegen 19.20 Uhr vom parallel verlaufenden Radweg die dort im Bau befindliche Umgehungsstraße in Richtung Elly-Beinhorn-Straße überqueren und kam hierbei vermutlich in Folge eines Fahrfehlers auf einer Fahrbahnmarkierung zu Fall.

Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. An seinem E-Bike entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.