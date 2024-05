Unfall in Ostfildern: Drei Personen bei Zusammenstoß verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte zwei verletzte Senioren in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Eibner/imago stock&people

Bei einem Unfall am in Kemnat (Kreis Esslingen) sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Eine 83-Jährige und ihr 86 Jahre alter Beifahrer mussten von der Feuerwehr befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt.











Weil eine 83-Jährige am Sonntag in Ostfildern (Kreis Esslingen) beim Abbiegen einen 19-Jährigen übersehen hat, kam es zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten. Die Unfallverursacherin wurde dabei ebenso wie ihr Beifahrer verletzt, beide mussten in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei berichtet.

Die Seniorin fuhr gegen 11.30 Uhr in ihrem Mercedes auf der Zeppelinstraße in Richtung Heumadener Straße. Dort wollte sie abbiegen, übersah dabei aber den BMW eines 19-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Durch den Aufprall lösten im Mercedes und im BMW die Airbags aus, zudem verkeilte sich die Fahrertür im Wagen der Unfallverursacherin so, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Danach musste die 83-Jährige ebenso wie ihr 86 Jahre alter Beifahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und ging im Anschluss selbst zum Arzt. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.