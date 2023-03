1 Bei einem Auffahrunfall bei Nellingen am Dienstag wurden drei Personen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Durch einen Unfall zwischen Esslingen und Neuhausen (Kreis Esslingen) wurden am Dienstagabend drei Personen verletzt. Ein 55-Jähriger hatte zu spät gemerkt, dass der Verkehr vor im stockte.















Link kopiert

Ein 55-Jähriger hat am Dienstagabend bei Nellingen (Kreis Esslingen) offenbar durch eine kurze Unaufmerksamkeit einen Auffahrunfall verursacht.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, war der Mann gegen 19.20 Uhr auf der Landstraße 1192 von Esslingen nach Neuhausen unterwegs. Kurz nach dem Ende des zweispurigen Ausbaus an einer Ampel bemerkte er offenbar zu spät, dass die vor ihm fahrende 24-Jährige ihren Wagen wegen des Verkehrs abbremsen musste. So fuhr der 55-Jährige von hinten auf das Auto auf, beide Fahrer und die 49 Jahre alte Beifahrerin des 55-Jährigen mussten vom Rettungsdienst mit offenbar leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8 000 Euro. Die Straße musste von einer Reinigungsmaschine der Straßenmeisterei gesäubert werden, beide Autos wurden abgeschleppt.