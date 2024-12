Unfall in Ostfildern: Auto kollidiert mit Stadtbahn

Unfall in Ostfildern

12 Ein Auto ist in Ostfildern mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Foto: SDMG

Ein Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn der Linie U7 in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Sonntag zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen im Fahrgastverkehr geführt. Die Polizei ermittelt zu den Gründen.











An einem Stadtbahnübergang in Ostfildern ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei bestätigt, ist ein Auto mit einer Stadtbahn der Linie U7 kollidiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr nahe der Haltestelle Kreuzbrunnen.

Wie Fotos vom Unfallort zeigen, war die Stadtbahn in Richtung Mönchfeld unterwegs und wollte gerade an die Haltestelle heranfahren, als es am Übergang des Otto-Reiniger-Weges zu der Kollision kam. Zur Ursache konnte die Polizei auf Anfrage keine Auskunft geben. Man prüfe, ob die Ampel für das Auto rot oder grün angezeigt habe. Auch Angaben zur Person hinter dem Steuer des Wagens lagen noch nicht vor.

Wohl keine Verletzte

Verletzte habe es nach Erkenntnisstand der Beamten keine gegeben. Während der Unfallaufnahme war es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen, die aber am frühen Abend schon aufgehoben waren. Die Stadtbahn wurde nicht so stark beschädigt und war noch fahrtüchtig.