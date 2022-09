1 Der Mann war mit Fassadenarbeiten auf einem höhenversetzten Dach beschäftigt, als er stürzte. Foto: picture alliance//Nicolas Armer

Ein 37-jähriger Bauarbeiter verliert am Donnerstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) das Gleichgewicht und stürzt von einer Leiter.















Link kopiert

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle in der Straße An der Akademie in Ostfildern zugezogen hatte, ist ein Bauarbeiter am Donnerstagvormittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden.

Der 37-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 9.20 Uhr mit Fassadenarbeiten auf einem höhenversetzten Dach beschäftigt. Dafür stand er auf einer Leiter. Aus noch unbekannter Ursache verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte etwa einen Meter tief auf die umgekippte Leiter. Der 37-Jährige wurde von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter vom Dach gehoben und anschließend medizinisch versorgt