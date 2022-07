1 Der Mann verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er anschließend in eine Klinik gebracht werden musste (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein 40-Jähriger am Dienstagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit seinem Pedelec gestürzt. Der Mann war wohl deutlich alkoholisiert.















Deutlich alkoholisiert war ein 40 Jahre alter Radler, der am Dienstagabend mit seinem Pedelec in der Ruiter Straße in Ostfildern (Kreis Esslingen) gestürzt ist. Der Mann war gegen 21.30 Uhr auf der Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 40-Jährigen wird bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Anzeige erstattet.