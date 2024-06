Unfall in Ostfildern: 53-Jährige kommt von der Straße ab – schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier /Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag eine 53-Jährige ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt worden. Sie kam laut Zeugen von der Straße ab und kippte mit ihrem Auto um.











Bei einem Unfall in der Ruiter Straße in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagabend eine 53-Jährige schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 19.30 Uhr, als die Frau von Scharnhausen in Richtung Ruit fuhr.

Die kam nach rechts von der Straße ab und prallte dort mit ihrem Seat gegen einen im Halteverbot geparkten BMW, berichteten Zeugen des Unfalls der Polizei. Der Seat kippte daraufhin auf die linke Seite und die Fahrerin wurde eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden, dabei verletzte sich auch ein Feuerwehrmann leicht. Die 53-Jährige wurde dann in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro, Seat und BMW mussten abgeschleppt werden.