Unfall in Ostfildern: 43-jähriger Zweiradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

1 Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Scharnhausen leicht verletzt worden.











Ein 43-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Zweirad auf der Nellinger Straße in Scharnhausen (Kreis Esslingen) in Richtung Ortsmitte unterwegs. Da sich zu diesem Zeitpunkt eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, überholte er die stehenden Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zur Kollision mit dem VW eines 56 Jahre alten Mannes, der zwischen zwei in dem Stau stehenden Pkw von einer Ausfahrt herkommend nach links in Richtung Scharnhauser Park auf die Nellinger Straße abgebogen war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige von seinem Fahrzeug und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 3000 Euro.