Unfall in Ostfildern: 35-Jährige landet mit Auto am Gleisbett der Stadtbahn

Am Sonntagnachmittag ist in Ostfildern ein Auto weit von der Straße abgekommen und neben dem Gleisbett der Stadtbahn gelandet.

Eine 35-Jährige war der Polizei zufolge mit ihrem VW gegen 15.30 Uhr vom Scharnhauser Park in Richtung Nellingen gefahren und in einer Rechtskurve, offenbar aufgrund einer Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen der Frau habe zunächst einen Bordstein überfahren, danach zwei Verkehrsschilder beschädigt und sei erst nach weiteren rund 20 Metern kurz vor den Gleisen der Stadtbahn zum Stehen gekommen.

Unfall in Ostfildern: Stadtbahnstrecke über Stunden gesperrt

Verletzt wurde die Autofahrerin bei dem Unfall zwar wohl nicht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Wagen entstand laut Polizei allerdings ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Schaden an den beiden Verkehrszeichen beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Wegen der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs blieb die Stadtbahnstrecke für knapp eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, musste ausgelaufene Betriebsstoffe des VW beseitigen.