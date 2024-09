Unfall in Ostfildern: 29-jährige Autofahrerin kollidiert mit Zaun und Garage

Unfall in Ostfildern

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Offenbar aus gesundheitlichen Gründen hatte sie auf der Panoramastraße die Kontrolle über ihr Auto verloren.











Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme hat eine 29-Jährige am Donnerstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Garage und einem Zaun, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Die Frau fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Panoramastraße, als es zu dem Unfall kam. Die Frau wurde durch den Unfall augenscheinlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Den Schaden an ihrem BMW schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, den Schaden an Zaun und Garage auf 1200 Euro. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeuge und 28 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.