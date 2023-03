1 In Ohmden musste die Polizei am Mittwoch zu einer Unfallstelle in der Hauptstraße ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Als ein 26-Jähriger in Ohmden (Kreis Esslingen) mit seinem Auto aus einer Tiefgarage fährt, erfasst er auf dem Gehweg einen radfahrenden Jungen. Das Kind stürzt – verletzt sich aber glücklicherweise nur leicht. Der Junge trug keinen Helm.















Bei einem Unfall am Mittwochmorgen wurde ein Kind in Ohmden (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und stürzte. Wie die Polizei berichtet, war der 13-jährige Junge gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 26-Jähriger aus einer Tiefgarage heraus. Auto und Fahrrad kollidierten und der Junge stürzte kopfüber zu Boden. Obwohl der Junge keinen Helm trug, war es glücklicherweise nicht nötig, dass er an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden, den die Polizei auf 2 000 Euro schätzt.