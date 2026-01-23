Unfall in Oberensingen: Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

1 Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten vor Ort. (Symbolfoto) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Bei einem Unfall in Oberensingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein 49-Jähriger leicht verletzt worden.











Link kopiert

﻿ Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Oberensingen (Kreis Esslingen) ist ein Radfahrer angefahren und verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war der 49-Jährige auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte den Schlossweg überqueren.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, dessen 58-jähriger Fahrer den Schlossweg entlang fuhr. Der Radler wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1800 Euro.