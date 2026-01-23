Unfall in Oberensingen: Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall in Oberensingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein 49-Jähriger leicht verletzt worden.
Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Oberensingen (Kreis Esslingen) ist ein Radfahrer angefahren und verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war der 49-Jährige auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte den Schlossweg überqueren.
Dabei wurde er von einem Auto erfasst, dessen 58-jähriger Fahrer den Schlossweg entlang fuhr. Der Radler wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1800 Euro.