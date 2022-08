Unfall in Oberboihingen

1 Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.100 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Radfahrer ist am Sonntagmorgen in Oberboihingen (Kreis Esslingen) gegen ein geparktes Auto gekracht und geflüchtet. Die Polizei fand ihn wenig später schwer verletzt in einem Krankenhaus.















Schwer verletzt hat sich ein 29-jähriger Radfahrer, der am frühen Sonntagmorgen in Oberboihingen gegen ein geparktes Auto geprallt ist. Der Radler flüchtete trotz seiner Verletzungen von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Radfahrer nach Unfall von Auto abgeholt

Zeugen hatten kurz nach zwei Uhr die Polizei alarmiert, weil in der Nürtinger Straße offenbar ein Fahrradfahrer gestürzt war. Nach den Angaben hatte ein Fahrzeug mit Nürtinger Kennzeichen ihn anschließend abgeholt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Radler offenbar gegen ein dort geparktes Auto gekracht war. Anhand der vorgefunden Unfallspuren musste davon ausgegangen werden, dass dieser bei dem Unfall nicht unerheblich verletzt worden war.

Ermittlungen wegen Unfallflucht laufen

Noch in der Nacht konnte die Polizei den Flüchtigen aufspüren, der zwischenzeitlich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden war. Auch das beschädigte Fahrrad fanden die Beamten. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.100 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.