Unfall in Oberboihingen: Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt – verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Bei einem Unfall in Oberboihingen (Kreis Esslingen) wurde ein 31-Jähriger am Dienstag verletzt. Er war auf einem Fahrrad unterwegs, als er einem Auto die Vorfahrt nahm und stürzte.











﻿ Weil er auf einer abschüssigen Straße einem Auto die Vorfahrt nahm, hat ein 31-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in Oberboihingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann durch die folgende Kollision und wurde dabei verletzt.

Der 31-Jährige fuhr demnach gegen 16.40 Uhr auf der Heuspachstraße bergab, als er an der Kreuzung mit der Schulstraße einer 58-Jährigen in einem VW die Vorfahrt nahm. VW und Fahrrad stießen zusammen und der Mann stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt.