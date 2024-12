Unfall in Nürtingen: Zwei Busfahrgäste verletzt

Denkanstoß der Esslinger Pfarrerin Cornelia Krause Weihnachten mit und ohne Jesus

In den Schulen im Kreis Esslingen begegnen sich Menschen zahlreicher Nationalitäten. Weihnachten ist da ein integratives Fest für alle. Jesus muss nicht zwingend teilnehmen, sagt die Esslinger Pfarrerin Cornelia Krause in ihrem Denkanstoß. Doch völlig losgelöst von der Religion gehe das kulturelle und soziale Leben in einer Stadt nicht.