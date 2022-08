Unfall in Nürtingen

1 Ein 29-Jähriger ist in Nürtingen auf das Auto vor ihm aufgefahren, dieses wiederum wurde dadurch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

An einem Auffahrunfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) waren am Montagnachmittag insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 37 Jahre alte Frau wurde dabei leicht verletzt.















Eine 37 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag durch einen Unfall im Bereich zwischen Bahnhof- und Europastraße in Nürtingen leicht verletzt worden. Ein 41-Jähriger wollte der Polizei zufolge gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto an einer gelb blinkenden Ampel von der Bahnhofstraße nach rechts in die Europastraße einbiegen.

Weil Fußgänger bei Grün anzeigender Fußgängerampel die Straße überquerten, hielt der 41-Jährige an. Ein 40-jähriger Autofahrer hinter ihm bremste daraufhin ebenfalls. Ein 29-Jähriger dagegen, der sich an dritter Position befand, soll die Situation offenbar zu spät erkannt haben und fuhr in das Heck des Autos vor ihm, indem sich auch die 37-Jährige befand. Dieses Fahrzeug wiederum wurde auf den Wagen des 41-Jährigen geschoben.

Die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Autos, an denen ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro entstanden war, blieben fahrbereit.