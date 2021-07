Unfall in Nürtingen

1 Neben den beiden leicht verletzten Personen wurden bei dem Unfall alle drei beteiligten Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Ein kurze Unaufmerksamkeit führt am Freitagabend zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt.

Nürtingen - Ein hoher Blechschaden mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend auf der Neckarstraße/B313 in Fahrtrichtung Neckarhausen.

Ein 25-jähriger Audi-TT-Fahrer aus München befuhr um 21.40 Uhr im Stadtgebiet Nürtingen die Neckarstraße/B313 in Fahrtrichtung Tübingen. An der Einmündung Wörthbrücke/Abzweigung Richtung Metzingen ordnete er sich zunächst auf dem rechten der beiden Linksabbiegespuren ein. Als sich sein Audi einem verkehrsbedingt haltenden Pkw Mercedes-Benz annäherte, wechselte der 25-jährige Fahrer plötzlich nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen Richtung Neckarhausen und rammte dabei einen auf dieser Spur fahrenden Pkw Seat-Ibiza. Nach der Kollision wurde der Seat nach rechts gegen den Bordstein gedrückt und der Audi schleuderte gegen die Beifahrerseite des immer noch haltenden Mercedes.

Die 24-jährige Fahrerin des Seat sowie eine 24-jährige Mitfahrerin im Mercedes zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Audi TT wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.