Schwerer Unfall zwischen Esslingen und Baltmannsweiler Ein Todesopfer nach Kollision von Bus und Auto

Ein PKW kollidiert auf der Kreuzung Weißer Stein in einen Bus. Der 83-jährige Fahrer des Pkw stirbt noch am Unfallort, seine Beifahrerin kommt mit mit schweren Verletzungen in eine Klinik.