Unfall in Nürtingen: Vier Kinder rennen bei Spielplatz auf die Straße – Notarzt im Einsatz

Vier Kinder rennen bei Spielplatz auf die Straße – Notarzt im Einsatz

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein Kind verletzt worden. Es war offenbar zwischen parkenden Autos auf die Straße gerannt.











Link kopiert

﻿ In Nürtingen ist am Montagnachmittag ein Kind bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie dei Polizei berichtet, war das Kind über die Straße gerannt, dabei gestürzt und gegen ein Auto geprallt.

Den Angaben zufolge fuhr eine 50-Jährige kurz nach 16 Uhr auf der Eichendorffstraße in Richtung Ortsausgang, also unvermittelt vier Kinder hinter einem parkenden Auto auf die Straße rannten.

Die Frau legte eine Vollbremsung ein, den bisherigen Erkenntnissen nach stolperte dann aber eines der Kinder und prallte gegen den Kleinwagen. Vorsorglich war ein Notarzt alarmiert worden, das Kind war glücklicherweise aber nur leicht verletzt und wurde entsprechend vor Ort versorgt.