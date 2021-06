1 Die Polizei sucht nach einem Unfall in Nürtingen nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: imago images/U. J. Alexander/ via www.imago-images.de

Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen machten die beiden Parteien widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei nun nach Zeugen zur Klärung des Sachverhaltes sucht.

Nürtingen - In Wendlingen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 31-Jährige laut Polizeisprecher in ihrem VW die Stuttgarter Straße in Richtung Köngen, und wollte nach links in Richtung Unterensingen abbiegen.

Gleichzeitig befuhr ein 41-Jähriger in einem Ford von Köngen kommend die Stuttgarter Straße und wollte die Fahrt geradeaus fortsetzen. Beim Abbiegen kam es schließlich im Einmündungsbereich zur Kollision.

Da zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben vorliegen, bittet das Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 um Zeugenhinweise.