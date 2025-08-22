Unfall in Nürtingen: Seniorin verliert beim Einparken Kontrolle und fährt gegen Hauswand

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstag eine Seniorin die Kontrolle über ihren Mercedes verloren. Sie rammte mehrere andere Autos und krachte gegen eine Hauswand.











﻿ Eine 71-Jährige hat am Donnerstagnachmittag in Nürtingen(Kreis Esslingen) einen folgenschweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 16.40 Uhr im Ortsteil Neckarhausen mit ihrem Mercedes-Benz in der Neckartailfinger Straße einparken.

Dabei verlor sie offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Auto und trat aufs Gaspedal. Ihr Wagen erfasste zunächst einen geparkten Nissan Micra, der weggeschoben und schließlich vor der Einmündung Harzstraße zum Stehen kam.

Der Mercedes prallte anschließend gegen eine Hauswand. Dabei zerbrachen mehrere Fensterscheiben einer Fahrschule. Danach krachte der Wagen noch in einen abgestellten Audi Q3, der auf einen Grünstreifen geschoben wurde. Schließlich kam das Auto der Seniorin auf dem Gehweg zum Stehen.

Unfallverursacherin verletzt in Krankenhaus gebracht

Die Frau zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ihr Mercedes und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den Arbeiten an der Unfallstelle.